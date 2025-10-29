Jaga Kesehatan Hati dengan Rutin Mengonsumsi 5 Buah Kering Ini

Rabu, 29 Oktober 2025 – 02:55 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BUAH kering merupakan makanan yang kaya akan kandungan nutrisi dan baik untuk tubuh.

Mengonsumsi kacang almond, kurma, kismis, dan buah ara tidak hanya membuat Anda lebih berenergi.

Buah-buahan tersebut sebenarnya bisa membantu kesehatan hati Anda.

Hati merupakan organ utama yang bertanggung jawab atas beberapa proses fisik, termasuk detoksifikasi, metabolisme, dan penyerapan asupan makanan.

Dengan moderasi sebagai kuncinya, mengonsumsi buah kering untuk hati bisa bermanfaat karena kacang-kacangan ini mengandung banyak nutrisi penting, vitamin, dan mineral.

Buah kering ini mengandung antioksidan dan serat, yang bisa membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan fungsi hati yang optimal.

Namun, jika Anda menderita penyakit hati, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum melakukan perubahan apa pun dalam pola makan kamu.

Sangat penting untuk mengonsumsi buah kering dalam jumlah sedang dan memilih varietas rendah gula untuk meminimalkan lonjakan gula darah.