Jaga Kesehatan Hati dengan Rutin Mengonsumsi 6 Makanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - HATI atau liver merupakan salah satu organ tubuh kita yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Untuk itu, kita tentu harus menjaga kesehatan hati dengan berbagai cara.

Salah satu minuman yang bisa merusak hati Anda adalah alkohol.

Namun, jika Anda tetap melakukannya, maka inilah saatnya untuk melakukan pengendalian kerusakan.

Ya, kita berbicara tentang kerusakan yang bisa ditimbulkan alkohol pada hati Anda dengan menghancurkan sel-selnya dan melukai hati, sehingga kamu berisiko terkena kanker hati dan beberapa kondisi kesehatan serius lainnya.

Meskipun, tidak ada pengganti untuk membatasi asupan alkohol Anda menjadi satu atau dua gelas sehari untuk melindungi hati kamu, meningkatkan asupan makanan yang baik untuk hati ini bisa membantu Anda sampai batas tertentu.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kacang-kacangan

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam World Journal of Gastroenterology, mengonsumsi kacang-kacangan seperti almond dan kenari bisa menjaga kesehatan hati Anda dengan mengurangi peradangan serta stres oksidatif di dalamnya berkat adanya vitamin E tak jenuh, dan antioksidan di dalamnya.