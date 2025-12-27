Jaga Kesehatan Jantung dengan Mengonsumsi 5 Camilan Ini

Sabtu, 27 Desember 2025 – 03:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - JANTUNG merupakan salah satu organ penting manusia yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Ada beberapa faktor yang berperan besar dalam menjaga kesehatan jantung Anda.

Ada beberapa faktor risiko umum seperti merokok, alkohol berlebihan, atau stres.

Namun, tidak banyak yang memahami bahwa pola makan yang buruk juga memengaruhi kesehatan jantung Anda.

Jika Anda seorang pasien jantung, setiap gigitan sangat berarti, termasuk camilan kecil di sela waktu makan.

Anda mungkin berpikir bahwa mengurangi camilan adalah cara yang tepat.

Namun tidak, itu bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

Makan secara teratur sebenarnya penting untuk mengatur kadar gula darah dan menjaga metabolisme Anda tetap pada jalurnya sepanjang hari.