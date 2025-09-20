Jaga Kesehatan Kulit dengan Mengonsumsi 4 Jus Buah Ini

Sabtu, 20 September 2025 – 14:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - KULIT merupakan organ terluar tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Menjaga kesehatan kulit bisa Anda lakukan dengan mengonsumsi jus buah.

Rutinitas perawatan kulit perlu diperkaya dengan jus padat nutrisi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus pepaya

Jus buah pepaya diperkaya dengan enzim yang mengelupas sel kulit mati.

Ini sarat dengan antioksidan yang mengurangi kerutan dan noda.

2. Jus jeruk

Minum jus jeruk yang mengandung vitamin C harus menjadi prioritas utama dalam rutinitas perawatan kulit. Jus jeruk memiliki khasiat menyembuhkan kulit.

3. Jus lemon

Jus lemon adalah sumber vitamin C yang tinggi. Jus lemon membantu detoksifikasi kulit.