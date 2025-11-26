Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Jaga Kesehatan Mulut dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

Rabu, 26 November 2025 – 08:47 WIB
Jaga Kesehatan Mulut dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini
Ilustrasi jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu hal yang bisa membuat kepercayaan diri Anda hilang ialah bau mulut.

Namun tahukah Anda, ada beberapa makanan yang bisa membantu Anda terhindar dari serangan bau mulut.

Pola makan yang sehat membuat sistem kekebalan tubuh kita lebih kuat, yang pada gilirannya membantu mencegah semua masalah kesehatan, termasuk kesehatan gusi dan gigi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Keju

Keju merupakan salah satu makanan yang mengurangi demineralisasi membantu menjaga kesehatan mulut.

Mengunyah keju mengaktifkan produksi air liur dan sifat basa itu menetralkan asam yang terbentuk pada gigi oleh bakteri.

Air liur yang dihasilkan juga membantu melarutkan gula dalam mulut.

2. Susu

Dalam beberapa penelitian, telah diamati bahwa protein susu seperti kasein dan laktoferin menempel pada gigi dan mencegah bakteri pembusuk gigi (Streptococci mutan) menyerang mereka.

Ada beberapa jenis makanan yang bisa membantu menjaga kesehatan mulut dan salah satunya ialah tentu saja keju.

