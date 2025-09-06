Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Jaga Kesehatan Paru-paru dengan Mengonsumsi 3 Pengobatan Alami Ini

Sabtu, 06 September 2025 – 08:52 WIB
Jaga Kesehatan Paru-paru dengan Mengonsumsi 3 Pengobatan Alami Ini - JPNN.COM
Ilustrasi jeruk nipis. Foto: damrong rattanapong/123rf

jpnn.com, JAKARTA - PARU -paru merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Namun, merokok dan menerapkan pola gaya hidup yang tidak sehat membuat paru-paru rentan terserang kanker.

Tak ada cara lain selain kembali menjalankan pola hidup sehat secara teratur.

Baca Juga:

Namun, jika sudah terlanjur, maka tak perlu khawatir. Kamu bisa mengonsumsi beberapa pengobatan alami untuk membersihkan paru-paru dari kotoran dan racun.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Air Jahe

Mengonsumsi minuman dengan campuran jahe seperti wedang jahe atau pun teh jahe merupakan pengobatan alami yang membantu kamu mengeluarkan kotoran dan racun yang menempel di paru-paru kamu.

Baca Juga:

Sifat jahe yang hangat bisa meluruhkan dahak yang menggumpal dalam saluran paru-paru.

Kotoran dan racun yang menempel pun akan ikut keluar bersama dengan dahak yang telah luruh.

Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu menjaga kesehatan paru-paru dan salah satunya ialah tentu saja buah nanas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kesehatan Paru-paru  pengobatan alami  buah nanas  air jahe 
BERITA KESEHATAN PARU-PARU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp