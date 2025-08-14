Jaga Kesehatan Pencernaan dengan Rutin Mengonsumsi 7 Teh Herbal Ini

Kamis, 14 Agustus 2025 – 02:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi teh herbal dengan alasan kesehatan.

Teh herbal bermanfaat bagi kesehatan, terutama untuk pencernaan dan kesehatan usus.

Terbuat dari berbagai macam herba, akar, bunga, dan rempah-rempah, teh herbal bebas kafein dan dikemas dengan antioksidan, vitamin, dan fitonutrien.

Senyawa-senyawa ini bisa membantu menenangkan saluran pencernaan, mengurangi peradangan, meredakan kembung, dan meningkatkan motilitas usus.

Banyak herba memiliki sifat antibakteri, antijamur, dan antiinflamasi alami, yang bisa meningkatkan mikrobioma usus yang seimbang.

Minum teh herbal secara teratur juga bisa meredakan gejala gangguan pencernaan, membantu penyerapan nutrisi, dan mendukung proses pencernaan yang lebih sehat.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Teh peppermint

Teh peppermint dikenal karena kemampuannya untuk meredakan masalah pencernaan seperti kembung, gas, dan gangguan pencernaan.