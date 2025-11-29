Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Jaga Kesehatan Tubuh dengan Mengonsumsi 3 Herbal Ini

Sabtu, 29 November 2025 – 07:51 WIB
Ilustrasi kunyit. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAYA tahan tubuh yang menurun bisa membuat Anda rentan terserang berbagai penyakit.

Untuk itu, Anda tentu perlu menjaga kesehatan agar terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Menjaga kesehatan tubuh bisa Anda lakukan dengan beberapa cara.

Salah satunya ialah dengan mengonsumsi herbal. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kunyit

Kunyit merupakan salah satu rempah yang paling banyak diteliti untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama kandungan aktifnya, kurkumin.

Kunyit memiliki berbagai manfaat kesehatan dan efektif untuk kondisi medis seperti osteoartritis, penyakit hati berlemak non-alkohol (NAFLD), kolitis ulseratif, dan diabetes tipe

Selain itu, mengonsumsi lebih banyak hidangan kaya kunyit seperti kari juga terbukti membantu meningkatkan fungsi kognitif dan melindungi lansia dari penurunan kemampuan berpikir.

Untuk meningkatkan efek kurkumin, cobalah menambahkan lada hitam saat memasak dengan kunyit.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja kunyit.

