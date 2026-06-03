Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Jaga Kesehatan Tubuh dengan Rutin Minum 5 Teh Herbal Ini

Rabu, 03 Juni 2026 – 05:43 WIB
Jaga Kesehatan Tubuh dengan Rutin Minum 5 Teh Herbal Ini - JPNN.COM
Ilustrasi teh kembang sepatu. Foto: Laman Prevention

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan tubuh bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan minum teh herbal.

Teh herbal telah digunakan selama berabad-abad untuk berbagai manfaat kesehatan.

Meskipun tidak bisa menyembuhkan kondisi medis, teh herbal bisa mendukung kesehatan secara keseluruhan dan meredakan gejala-gejala tertentu.

Baca Juga:

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

1. Teh kembang sepatu

Teh kembang sepatu kaya akan antioksidan dan sifat antiinflamasi, yang bisa membantu mengurangi nyeri dan kram menstruasi.

Teh herbal ini juga bisa membantu relaksasi karena efek menenangkannya pada tubuh.

Baca Juga:

2. Teh jahe

Teh jahe secara tradisional telah digunakan karena sifat antiinflamasinya dan bisa membantu menurunkan kadar gula darah.

Teh jahe juga bisa membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, yang bisa membantu meringankan gejala kondisi tertentu.

Ada beberapa jenis teh herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya adalah tentu saja teh chamomile.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Teh Herbal  kesehatan tubuh  teh jahe  teh mint 
BERITA TEH HERBAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp