Jaga Kesehatan Usus dengan Mengonsumsi 3 Minuman Herbal Ini

Selasa, 04 November 2025 – 07:26 WIB

jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ dalam tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Pada bagian inilah makanan yang masuk diserap nutrisinya untuk perkembangan tubuh.

Coba bayangkan apa jadinya jika ususmu bermasalah? Seluruh tubuh akan terkena imbasnya lantaran tidak mendapat asupan nutrisi yang maksimal.

Menjaga kesehatan usus tidak perlu menggunakan obat mahal.

Beberapa herbal di bawah ini dijamin membuatnya makin sehat dan mampu bekerja secara maksimal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.



1. Air rebusan jahe

Teh jahe sudah dikenal lama memberi manfaat pada organ pencernaan, termasuk kesehatan usus.

Dengan rutin minum air rebusan jahe, kamu akan terhindar dari sembelit hingga perut kembung.