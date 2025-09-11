Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Jaga Kesehatan Usus dengan Mengonsumsi 7 Minuman Detoks Ini

Kamis, 11 September 2025 – 02:01 WIB
Jaga Kesehatan Usus dengan Mengonsumsi 7 Minuman Detoks Ini
Ilustrasi Teh Hijau. Foto: Yahoo Health

jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ yang berperan penting dalam menjaga kesehatan.

Kesehatan usus berperan penting dalam kesejahteraan secara keseluruhan, memengaruhi segala hal mulai dari pencernaan dan kekebalan tubuh hingga suasana hati dan tingkat energi.

Usus sering disebut sebagai "otak kedua" karena dampaknya yang signifikan terhadap fungsi tubuh.

Namun, kebiasaan makan yang buruk, stres, dan racun lingkungan bisa mengganggu kesehatan usus, yang menyebabkan kembung, gangguan pencernaan, dan bahkan kondisi jangka panjang seperti sindrom iritasi usus besar (IBS).

Minuman detoks bisa membantu membersihkan sistem pencernaan, mengembalikan keseimbangan, dan meningkatkan kesehatan usus yang lebih baik.

Memasukkan minuman yang mengandung banyak nutrisi ke dalam rutinitas Anda bisa membuka jalan bagi pencernaan yang lebih baik dan kamu yang lebih sehat.

Usus adalah rumah bagi triliunan bakteri yang membentuk mikrobioma usus, yang penting untuk memecah makanan, menyerap nutrisi, dan melawan infeksi.

Ketika mikrobioma usus tidak seimbang, hal itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan dan bahkan penyakit kronis.

Ada beberapa jenis minuman detoks yang bisa membantu menjaga kesehatan usus tanpa efek samping dan salah satunya tentu saja buttermilk.

