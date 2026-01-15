Jaga Ketahanan Ekologi Desa, Ketua DPD RI dan Mendes Bersepakat Akan Adakan Lomba Green Village

jpnn.com, JAKARTA - Dalam mendorong peningkatan kualitas lingkungan dan Ketahanan Ekologi Nasional di daerah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin bersama Menteri Desa dan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto bersepakat akan melakukan Lomba Green Village (Desa Hijau) Tingkatkan Nasional.

Hal ini disampaikan mantan wakil Gubernur Bengkulu itu saat menghadiri peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Boyolali, Jawab Tengah pada Kamis (15/1/2026).

“Atas nama ketua dan seluruh anggota DPD RI, kami mengucapkan Selamat Hari Desa Nasional tahun 2026 kepada segenap pemerintah dan masyarakat desa di seluruh Indonesia," ujar Sultan saat memberikan sambutan singkatnya di hadapan puluhan ribu Kepala desa.

Sultan mengatakan DPD RI memiliki kepentingan dan tugas konstitusional dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang serta semua program prioritas pemerintah di setiap desa.

“Desa merupakan garda terdepan pembangunan Nasional, khususnya dalam bidang pangan dan ketahanan ekologi. Hal ini Penting untuk menjaga Dan melindungi masa depan desa dari potensi bencana alam dan Perubahan Iklim," terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Sultan, di tengah tantangan dan ancaman bencana alam, pemerintah desa harus memiliki paradigma berkelanjutan atau green mind.

“Dengan demikian, gagasan Green Democracy yang kami tawarkan relevan dengan agenda ketahanan ekologi di desa,” ujar Sultan.

“Negara harus mengapresiasi Para pemerintah desa yang memiliki Komitmen Dan consistent menjaga luasan hutan dan kelestarian ekosistem lainnya baik dinlaut maupun di darat," tegas Sultan.