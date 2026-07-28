Jaga Ketahanan Energi, Elnusa Petrofin Optimalkan Layanan BBM di Kalbar

jpnn.com - PT Elnusa Petrofin terus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga keberlanjutan layanan dan ketahanan energi bagi masyarakat di Pontianak serta wilayah Kalimantan Barat.

Menghadapi dinamika logistik maritim yang terjadi saat ini, perusahaan telah mengambil serangkaian langkah strategis guna mengoptimalisasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.

Manager Corporate Communication & Relation PT Elnusa Petrofin, Putiarsa Bagus Wibowo, menjelaskan bahwa perusahaan bergerak cepat melalui koordinasi yang solid untuk memastikan pasokan tetap aman.

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"Kami menyadari adanya dinamika logistik maritim yang menyebabkan penyesuaian jadwal sandar kapal suplai," ujar Putiarsa pada Selasa (28/7).

Demi mendukung kelancaran distribusi di lapangan, Putiarsa memastikan bahwa seluruh personel Awak Mobil Tangki (AMT) beserta armada mobil tangki Elnusa Petrofin senantiasa berada dalam kondisi yang sangat optimal.

Penyaluran BBM ke SPBU juga dikelola secara cerdas, proporsional, dan terukur melalui skema kitir.

"Penerapan skema distribusi ini kami lakukan agar pasokan yang tersedia dapat menjangkau seluruh titik layanan SPBU secara merata.

Langkah ini sangat efektif untuk meminimalkan potensi kekosongan layanan, sehingga masyarakat tetap dapat terlayani dengan baik," tambah Putiarsa.