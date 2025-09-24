Jaga Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Disebut Jadi Powerhouse Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior Ryan Kiryanto menuturkan kemampuan Pertamina menjaga ketahanan energi menjadikannya sebagai powerhouse, yakni BUMN dengan peran kuat dan signifikan dalam perekonomian nasional.

”Salah satu kebanggaan kita terhadap Pertamina adalah, lembaga ini menjadi salah satu powerhouse. Sebab dia sebagai lokomotif yang menggerakkan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah,” kata Ryan.

Peran Pertamina memang sangat penting. Menurut Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) ini, hanya Pertamina yang mampu mendistribusikan BBM dan LPG hingga ke wilayah remote yang sangat terpencil.

Upaya tersebut dilakukan demi menjaga ketahanan energi nasional, meski banyak wilayah pelosok yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan bagi Pertamina dari sisi ekonomi.

”Melalui jaringan Pertamina hingga ke pelosok, baik dioperasikan sendiri maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Hal itu ikut menjadi ’pelumas’ bagi kegiatan ekonomi. Itu penting. Misalnya di daerah luar Jawa, Kalimantan, Halmahera, di situ tidak ada SPBU asing, yang ada hanya Pertamina. Itu kan perannya top,” tuturnya.

Tanpa peran Pertamina, Ryan menyebut, roda ekonomi di berbagai wilayah bisa jadi akan tersendat.

Baca Juga: Begini Strategis SIG Dalam Mensiasati Persaingan Ketat Industri Semen Nasional

”Mungkin tambang-tambang di luar Jawa tidak bisa beroperasi. Mereka banyak menggunakan solar produksi Pertamina. Belum lagi kapal-kapal laut, tongkang-tongkang, termasuk tugboat-tugboat yang membawa batubara. Itu juga harus dihitung sebagai kontribusi dari Pertamina,” urainya.

Ryan menyebut, kontribusi Pertamina terhadap negara bukan sekadar pajak, dividen dan PNBP yang per Juli 2025 mencapai Rp225,6 Triliun.