JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jaga Ketersediaan BBM di Sumbagut, Pertamina Patra Niaga Maksimalkan Seluruh Upaya

Kamis, 27 November 2025 – 17:00 WIB
Jaga Ketersediaan BBM di Sumbagut, Pertamina Patra Niaga Maksimalkan Seluruh Upaya
Pertamina Patra Niaga tidak hanya menjaga stok, tetapi juga memastikan kelancaran distribusi hingga pelosok, sehingga penyaluran energi merata di seluruh wilayah Indonesia. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan berbagai upaya untuk menjaga kelancaran suplai bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat.

Hal ini dilakukan menyusul tertundanya proses sandar dua kapal pengangkut BBM yang sejak 23 November 2025 belum dapat melakukan bongkar muat akibat cuaca ekstrem di perairan Belawan.

Selama tiga hari terakhir, kondisi gelombang tinggi dan angin kencang di area Single Point Mooring (SPM) Belawan menyebabkan dua kapal yang membawa pasokan Pertalite dan Biosolar belum dapat sandar, meskipun secara posisi keduanya sudah berada di titik siap sandar.

Proses tidak dapat dilakukan karena aspek keselamatan operasional menjadi prioritas utama ketika cuaca berada pada kategori tidak aman.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan Pertamina Patra Niaga mengambil langkah kesiapsiagaan cepat untuk menjaga distribusi energi bagi masyarakat tetap berjalan optimal.

“Kami melakukan pemantauan intensif dan penyesuaian pola suplai sesuai kondisi di lapangan, termasuk koordinasi erat dengan pemerintah daerah, aparat, serta pihak penanganan kebencanaan,” ujar Roberth.

Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tetap membeli BBM maupun LPG sesuai kebutuhan.

“Kami memastikan seluruh langkah percepatan terus dilakukan, dan suplai diharapkan akan segera kembali normal begitu kondisi cuaca memadai untuk proses sandar,” imbuh Roberth.

Pertamina Patra Niaga terus melakukan percepatan mitigasi agar distribusi BBM tetap terjaga.

