Jaga Kualitas Jaringan Jelang Idulfitri, Telkom Akses Kerahkan Lebih 20 Ribu Teknisi

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Akses (Telkom Akses) sebagai poerating company PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kelancaran layanan telekomunikasi nasional selama periode siaga Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026 dengan menyiagakan lebih dari 20 ribu teknisi di seluruh Indonesia.

Kesiapan ini diperkuat melalui pengoperasian posko siaga yang terintegrasi, dukungan logistik yang memadai, serta penguatan koordinasi operasional guna memastikan kualitas jaringan tetap andal selama momen peningkatan aktivitas digital masyarakat.

Untuk memperkuat pengawasan di berbagai wilayah, Telkom Akses mengoperasikan 4 posko area, 15 posko regional, dan 61 posko branch yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kehadiran posko-posko tersebut menjadi bagian dari sistem koordinasi operasional yang memastikan proses penanganan layanan di lapangan dapat berjalan cepat, efektif, dan terintegrasi.

Dari sisi dukungan infrastruktur dan logistik, Telkom Akses turut menyiagakan warehouse di posko branch seluruh Indonesia guna memastikan ketersediaan material dan perangkat kerja tetap terjaga.

Dari sisi operasional di lapangan, Telkom Akses mengerahkan 20.936 personel teknis yang terdiri dari teknisi I-OAN (Integrated Operation Access Network) sebanyak 9.927 personel, teknisi Provisioning sebanyak 8.797 personel, teknisi External Business sebanyak 1.514 personel, serta teknisi wilayah khusus sebanyak 698 personel.

Sebagai pusat pengendalian operasional, Telkom Akses juga mengoperasikan satu Posko Nasional yang berlokasi di Graha Telkom Akses, Jakarta Barat.

Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk memonitor kesiapan jaringan secara real time, memantau penanganan gangguan, serta mengawal operasional layanan di seluruh wilayah Indonesia selama periode RAFI.