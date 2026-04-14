JPNN.com - Ekonomi - Industri

Jaga Kualitas Lingkungan, IWIP Optimalkan Pengelolaan FABA Secara Terukur

Selasa, 14 April 2026 – 21:18 WIB
IWIP kelola limbah FABA dengan teknologi terukur guna menjaga kualitas lingkungan industri.

jpnn.com, HALMAHERA TENGAH - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) berkomitmen menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan fly ash dan bottom ash (FABA) secara terukur di kawasan industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Pengelolaan tersebut dilakukan dengan penerapan teknologi serta prosedur operasional yang dirancang untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Fly ash merupakan partikel halus hasil pembakaran material, terutama dari penggunaan batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), sedangkan bottom ash adalah partikel yang lebih berat dan mengendap di dasar tungku pembakaran.

Kedua jenis material ini memiliki potensi tersebar ke lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga membutuhkan sistem pengendalian yang sesuai standar.

Corporate Environmental Manager IWIP, Yofi Safutra, mengatakan perusahaan telah menerapkan teknologi Electrostatic Precipitator (ESP) untuk menangkap partikel fly ash dengan tingkat efisiensi tinggi.

“Fly ash yang dihasilkan dari proses pembakaran ditangkap menggunakan teknologi Electrostatic Precipitator (ESP) dengan tingkat efisiensi yang tinggi,” ujar Yofi, dalam keterangannya, Selasa (14/4).

Selain fly ash, IWIP juga mengelola bottom ash yang dikumpulkan langsung dari sistem boiler dan disimpan di fasilitas khusus guna mencegah potensi penyebaran.

Seluruh proses pengelolaan FABA dilakukan mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disetujui serta regulasi nasional yang berlaku.

