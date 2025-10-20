Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jaga Lahan Pangan, Pemprov Jateng dan BPN Lakukan Sertifikasi 240 LP2B di 2025

Senin, 20 Oktober 2025 – 15:46 WIB
Jaga Lahan Pangan, Pemprov Jateng dan BPN Lakukan Sertifikasi 240 LP2B di 2025 - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah (Kanwil BPN Jateng) Lampri menandatangani nota kesepakatan soal sinergi penyelenggaraan urusan pertanahan, agraria, dan penataan ruang di Aula Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah, Kota Semarang pada Senin 20 Oktober 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat menandatangani nota kesepakatan soal sinergi penyelenggaraan urusan pertanahan, agraria, dan penataan ruang.

Acara penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah di Kota Semarang pada Senin 20 Oktober 2025.

Acara tersebut dihadiri sejumlah bupati serta pejabat Pemprov Jateng.

Baca Juga:

Kesepakatan ini sebagai langkah nyata menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat tata kelola aset dan investasi di daerah.

Dalam dokumen kesepakatan pada 2025 ini, BPN bersama Pemprov Jateng akan melakukan sertifikasi 240 bidang tanah, masing-masing 80 bidang di tiga kabupaten, yakni Cilacap, Blora, dan Wonosobo.

Lahan tersebut akan dijadikan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Baca Juga:

Selain itu, dilakukan pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Klaten, dan sertifikasi 52 bidang aset Pemprov di enam kabupaten, termasuk Sragen, Kudus, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, dan Cilacap.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah (Kanwil BPN Jateng) Lampri mengatakan kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar tidak dialihfungsikan.

Pemprov Jateng dan Kantor Wilayah BPN setempat menandatangani nota kesepakatan soal sinergi penyelenggaraan urusan pertanahan, agraria, dan penataan ruang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemprov Jateng  Ahmad Luthfi  BPN  lahan pangan 
BERITA PEMPROV JATENG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp