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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, RI Perkuat Investasi hingga Perluas Akses Pasar Global

Kamis, 11 Juni 2026 – 14:55 WIB
Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, RI Perkuat Investasi hingga Perluas Akses Pasar Global - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat hadir secara virtual dalam acara Launch of the World Bank Indonesia Economic Prospects (IEP) Report, June 2026 edition, Kamis (11/6). Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.

Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen (yoy) yang ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, percepatan belanja pemerintah, peningkatan investasi, serta pemulihan sektor manufaktur.

Stabilitas makroekonomi juga tetap terjaga dengan baik, tercermin dari inflasi yang terkendali pada level 3,08 persen (yoy), surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut, cadangan devisa sebesar USD 144,9 miliar, serta penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,68 persen dengan penciptaan sekitar 1,9 juta lapangan kerja dalam setahun terakhir.

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Di sisi investasi, momentum pertumbuhan terus berlanjut dengan realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,79 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 7,22 persen (yoy).

Penyerapan tenaga kerja juga meningkat signifikan, sebanyak 706.569 orang (naik 18,93 persen yoy).

Investasi di sektor hilirisasi terus berkembang, sementara masuknya berbagai perusahaan hyperscaler global semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital dan data center regional.

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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah terus menerapkan kebijakan fiskal yang prudent namun tetap bersifat countercyclical guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

"Reformasi subsidi juga terus dilanjutkan melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat,” kata Menko Airlangga yang hadir secara virtual dalam acara Launch of the World Bank Indonesia Economic Prospects (IEP) Report, June 2026 edition, Kamis (11/6).

Menko Airlangga hadir secara virtual dalam acara Launch of the World Bank Indonesia Economic Prospects Report, Juni 2026 Edition, simak paparannya

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TAGS   Ekonomi Indonesia  pertumbuhan ekonomi  Airlangga Hartarto  Menko Airlangga  pasar global  hilirisasi  investasi  Kemenko Perekonomian 
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