Jaga Pasokan Energi, Pertamina Perkuat Keandalan Operasi di Jawa Bagian Barat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza, melakukan kunjungan kerja ke Fuel Terminal (FT) Ujung Berung di Bandung beberapa waktu lalu.

Kunjer itu untuk memastikan tugas pendistribusian BBM ke masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Oki meninjau langsung kesiapan operasional, sekaligus memastikan keandalan infrastruktur distribusi energi.

Baca Juga: Penjelasan Lengkap Pertamina soal Penurunan Harga Pertamax

Dia menekankan tentang pentingnya memperkuat koordinasi, komunikasi, dan mitigasi risiko dalam mendukung keandalan operasional perusahaan.

Menurutnya, setiap potensi tantangan di lapangan perlu direspons secara cepat melalui kolaborasi yang baik antar fungsi, sehingga operasional tetap berjalan aman, andal, dan berkelanjutan.

"Kalau ada persoalan serupa, mohon segera disampaikan kepada kami. Yang terpenting kita semua tetap waspada terhadap potensi masalah seperti itu. Mari kita bersama-sama mengambil langkah antisipasi sejak dini,” terang Oki.

Oki juga berdiskusi bersama jajaran manajemen dan pekerja FT Ujung Berung, terkait keandalan operasi, pengelolaan Awak Mobil Tangki (AMT), hingga strategi memperkuat ketahanan energi nasional.

Dalam skala yang lebih besar, Oki menyampaikan bahwa Pertamina terus menjalankan berbagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor melalui peningkatan kapasitas kilang, pengembangan biofuel, serta optimalisasi sumber daya dalam negeri.