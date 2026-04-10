JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jaga Pasokan LPG, Pertamina Patra Niaga Optimalkan STS Kalbut

Minggu, 12 April 2026 – 03:26 WIB
jpnn.com, SITUBONDO - Pertamina Patra Niaga terus memperkuat infrastruktur serta memastikan keberlanjutan pasokan energi, khususnya LPG, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menegaskan keandalan distribusi energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama perusahaan.

“Kami berkomitmen menjaga pasokan LPG nasional terus tersalurkan dan terdistribusi secara merata. Melalui dukungan infrastruktur seperti Ship-to-Ship (STS) Kalbut, Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi energi dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara optimal, sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan energi nasional," ujar Roberth.

Dalam implementasinya, Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi LPG nasional melalui optimalisasi sarana terintegrasi, mulai dari ketersediaan armada kapal untuk distribusi laut, skid tank untuk distribusi darat, hingga peningkatan pengawasan di SPPBE, agen dan pangkalan resmi.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok tetap terjaga serta distribusi berjalan efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya tersebut didukung oleh keberadaan mothership STS Kalbut yang berperan sebagai pusat layanan transfer LPG utama di Perairan Teluk Kalbut, Situbondo, Jawa Timur.

Fasilitas strategis ini menjadi simpul distribusi penting dalam proses bongkar muat LPG dari kapal tanker induk (mothership) ke kapal yang lebih kecil untuk selanjutnya disalurkan ke berbagai wilayah.

STS Kalbut yang telah beroperasi sejak 1995 dengan luasan area laut mencapai 3,92 km² merupakan bagian dari Terminal BBM Tanjungwangi dan memiliki peran vital dalam menjaga kelancaran distribusi energi nasional.

Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui penyediaan dan distribusi energi yang andal, aman, dan merata.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Pertamina Patra Niaga   PT Pertamina Patra Niaga  LPG  Pertamina 
