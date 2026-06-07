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JPNN.com - Ekonomi

Jaga Stabilitas Harga, BULOG Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan

Minggu, 07 Juni 2026 – 04:31 WIB
Jaga Stabilitas Harga, BULOG Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan - JPNN.COM
Perum BULOG terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan dan menggelontorkan beras SPHP ke berbagai wilayah. Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras serta penggelontoran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke berbagai wilayah.

Langkah tersebut dilakukan BULOG guna menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.

Jaga Stabilitas Harga, BULOG Gelontorkan Beras SPHP &amp; Percepat Penyaluran Bantuan Pangan

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Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah.

Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

“Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola BULOG mencapai sekitar 5,3 juta ton," kata Ahmad Rizal Ramdhani.

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Menurutnya, jumlah tersebut sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia.

Hingga 6 Juni 2026, penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi hampir 60 persen atau telah diterima oleh hampir 20 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari total target 33,2 juta PBP.

Ini langkah yang dilakukan BULOG guna menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga beras bagi masyarakat

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TAGS   Bulog  stabilitas harga  Bantuan Pangan  beras sphp  penyaluran beras SPHP  pangan  Ahmad Rizal Ramdhani 
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