JPNN.com - Daerah - Sumsel

Jaga Stabilitas Harga, Pemkot Palembang Gelar Pasar Murah di 6 Kecamatan

Senin, 08 September 2025 – 18:30 WIB
Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam. Foto: Diskominfo Palembang.

jpnn.com - PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, akan menggelar Pasar Murah pada Selasa (9/9) untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Pasar Murah itu akan digelar di enam lokasi, yakni Kecamatan Ilir Timur I, Ilir Barat I, Sako, Sematang Borang, Gandus, dan Kertapati. 

Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam mengungkapkan bahwa sasaran utama Pasar murah ini ialah untuk warga berpenghasilan rendah yang terdampak kenaikan harga pangan.

“Pasar Murah ini merupakan salah satu upaya konkret kami dalam menjaga kestabilan harga, sekaligus memberikan akses pangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ungkap Prima, Senin (8/9).

Di Pasar Murah tersebut terdapat komoditas penting, seperti beras, minyak goreng, gula pasir yang dijual dengan harga di bawah rata-rata pasar. 

“Silakan beli karena harga di bawah pasaran," ungkap Prima. 

Lebih lanjut Prima mengimbau warga yang membutuhkan untuk memanfaatkan momentum ini sesuai dengan jadwal pelaksanaan di kecamatan masing-masing.

"Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga yang membutuhkan,” tutup Prima. (mcr35/jpnn) 

Pemkot Palembang menggelar Pasar Murah di enam kecamatan Selasa 9 September 2025 besok.

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Cuci Hati

