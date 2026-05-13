JPNN.com - Ekonomi - Makro

Jaga Stabilitas Rupiah, Pemerintah Intervensi Pasar Obligasi

Rabu, 13 Mei 2026 – 22:20 WIB
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah mulai mengambil langkah untuk membantu Bank Indonesia menstabilkan rupiah, pada Rabu (13/5).

Purbaya menekankan pemerintah akan melakukan intervensi penguatan rupiah dengan menahan gejolak di pasar obligasi agar tidak lagi ada investor asing kabur dari Indonesia.

Menurut Purbaya, kondisi pasar obligasi yang terkendali akan mencegah fenomena panik jual atau gejolak nilai tukar.

"(Investor) enggak takut kehilangan capital loss, yang keluar juga akan berkurang. Itu hitungan saya," kata Purbaya di kantor Kejagung RI, Jakarta Selatan.

Menkeu Purbaya memproyeksikan langkah pemerintah ini akan membuat pasar obligasi menguat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan capital gain.

Purbaya menilai investor tidak hanya akan mendapat imbal hasil (yield), tetapi juga keuntungan dari penjualan aset dengan harga yang lebih tinggi.

Upaya menarik investor masuk ke pasar obligasi Tanah Air ini diperkirakan dapat menjaga stabilitas rupiah.

"Biasanya mereka suka. Itu yang keluar-keluar mereka masuk ke situ. Kita akan jaga stabilitas di bond market," imbuhnya.

Menkeu Purbaya menyatakan pemerintah mulai mengambil langkah untuk membantu Bank Indonesia menstabilkan rupiah.

stabilitas rupiah  obligasi  intervensi pemerintah  nilai tukar rupiah 

