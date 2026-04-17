Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Jaga Tren Positif Sepanjang 2025, SIG Catatkan Volume Penjualan 37,93 juta Ton

Jajaran direksi dan manajemen SIG.

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) mengambil langkah strategis untuk meningkatkan peluang pertumbuhan.

Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra menyampaikan keputusan manajemen pada paruh kedua 2025 untuk melakukan transformasi yang berfokus pada daya saing, menyasar peningkatan pangsa pasar dan penguatan profitabilitas, telah menunjukkan hasil positif.

”Transformasi bisnis sejak Juli 2025 yang berfokus pada tiga strategi utama yaitu peningkatan pengelolaan pasar mikro, efisiensi biaya, serta optimalisasi produk turunan semen dan portofolio, terus membuahkan hasil positif. Kinerja perusahaan meningkat secara konsisten, khususnya pada semester II 2025 dengan momentum yang kuat pada kuartal IV tahun 2025,” kata Indrieffouny dalam SIG FY25 (Audited) Results Call di Jakarta pada Senin (13/4).

Baca Juga:

Permintaan semen domestik pada 2025 yang mengalami kontraksi sebesar 1,5% yoy, turut berdampak pada penurunan penjualan domestik SIG.

Meski begitu, SIG mampu menunjukkan kemampuannya untuk pulih lebih kuat. Sepanjang 2025, SIG mencatatkan volume penjualan sebanyak 37,93 juta ton.

Salah satu indikator perbaikan signifikan yaitu volume penjualan sebesar 10,47 juta ton pada kuartal IV tahun 2025 yang berkontribusi pada total volume penjualan yang tumbuh 1,1% yoy.

Baca Juga:

Capaian ini membuktikan efektivitas strategi transformasi yang dijalankan SIG, khususnya di pasar-pasar utama dengan marjin tinggi.

Secara umum pada semester kedua 2025 sejak menjalankan strategi transformasi bisnis, SIG terus mengalami tren kenaikan penjualan dari kuartal III ke kuartal IV.

TAGS   SIG  PT Semen Indonesia  Semen Indonesia  kinerja SIG 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp