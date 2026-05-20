JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Jagokan Brasil Juara Piala Dunia 2026, Bek Persija Paulo Ricardo Soroti Faktor Pengalaman Neymar

Rabu, 20 Mei 2026 – 21:51 WIB
Bek tengah Persija Jakarta Paulo Ricardo memberikan pernyataan di Jakarta, Rabu (20/5/2026). (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

jpnn.com, JAKARTA - Bek tengah Persija Jakarta, Paulo Ricardo, menjagokan tim nasional negaranya, Brasil, untuk keluar sebagai juara dalam turnamen akbar Piala Dunia 2026.

"Brasil juara, tentu saja," kata Ricardo di Jakarta, Rabu.

Menurut Ricardo, peluang Brasil untuk menjadi juara Piala Dunia 2026 terbuka karena adanya sosok Neymar di dalam tim.

Meski tidak berada di performa terbaiknya seperti tahun-tahun sebelumnya, Ricardo yakin pengalaman Neymar yang berlaga di tiga edisi Piala Dunia sejak 2014 akan sangat berguna untuk tim Samba.

Sejak debut untuk Brasil pada Agustus 2010, Neymar yang kini berusia 34 tahun itu sudah memiliki 128 penampilan untuk Brasil, dengan mencetak 79 gol dan 59 assist.

Setelah menikmati masa emasnya bersama Barcelona dan Paris Saint-Germain di Eropa, Neymar kembali bersama klub masa kecilnya Santos, di mana pada musim ini dia membuat enam gol dan empat assist.

"Kami tumbuh besar melihat banyak pemain hebat. Sekarang kami punya Neymar di tim. Juga banyak pemain bagus lainnya," ucap Ricardo.

Di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Brasil mengawali persaingan dari Grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

