JAI Tanam 24 Ribu Kopi di Jabar, Hijaukan Negeri Sekaligus Perkuat Ekonomi Warga

jpnn.com - Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menanam 24 ribu pohon kopi di sejumlah wilayah Jawa Barat dalam Program Penanaman 100.000 Pohon Tahap III yang dilaksanakan pada Mei hingga Juni 2026.

Kegiatan simbolis penanaman digelar di Cabang Neglasari, Kabupaten Cianjur, Sabtu (30/5), sebagai bagian dari gerakan bertajuk "Sumbangsih Hijau untuk Negeri".

Program tersebut dijalankan JAI bersama Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) dan Yayasan ALAS (Alam Lestari Asih Sesama) dalam rangka memperingati 100 Tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Ketua Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Zaki Firdaus Syahid mengatakan program ini merupakan bentuk kontribusi nyata JAI dalam pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Melalui program ini kami ingin menunjukkan bahwa penghijauan tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga dapat menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kami mengusung semangat Hijaukan Negeri, Tumbuhkan Ekonomi, Perkuat Harmoni untuk Indonesia," kata Zaki dalam keterangannya, Sabtu (30/5).

Menurut Zaki, hingga Januari 2026 JAI telah merealisasikan penanaman sebanyak 46 ribu pohon di berbagai daerah. Dengan tambahan 24 ribu pohon pada Tahap III, total capaian program akan mencapai 70 ribu pohon.

"Insyaallah sisa target 30 ribu pohon akan kami lanjutkan pada Tahap IV tahun anggaran 2026/2027 sehingga target 100 ribu pohon dapat tercapai," ujarnya.

Pada Tahap III, sebanyak 24 ribu pohon kopi Arabika dan Robusta ditanam di empat lokasi, yakni Desa Neglasari, Kabupaten Cianjur sebanyak 7.500 pohon, Desa Sukamaju, Kabupaten Garut sebanyak 5.000 pohon, Desa Wanasigra, Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 2.500 pohon, serta Desa Kalipucang, Kabupaten Pangandaran sebanyak 9.000 pohon.