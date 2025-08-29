Jaja Miharja Menahan Tangis saat Saat Terima Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo

Jumat, 29 Agustus 2025 – 04:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Seniman senior Jaja Miharja tak dapat menyembunyikan rasa gembira dan harunya setelah dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma oleh Presiden Prabowo Subianto.

Momen penganugerahan di Istana Negara menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Jaja Miharja.

Dia mengaku harus menahan air mata haru saat menerima tanda kehormatan langsung dari kepala negara.

"Di Istana, mana air mata gua tahan, gua enggak keluarin. Gua sudah mau nangis," kata Jaja Miharja di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Jaja Miharja juga menegaskan ini kali pertama mendapatkan apresiasi setinggi ini, apalagi langsung dari seorang Presiden.

Menyaksikan Presiden Prabowo bertekuk lutut memasangkan tanda kehormatan kepadanya, Jaja mengaku terharu.

"Kita, namanya rakyatnya, ya, gembira banget, senang, haru," tuturnya.

Pelantun Cinta Sabun Mandi itu menilai momen pemberian anugerah ini sebagai sejarah yang tak akan terulang.