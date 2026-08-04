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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Jajal Langsung Berkendara Kia Sonet di GIIAS 2026

Selasa, 04 Agustus 2026 – 12:02 WIB
Jajal Langsung Berkendara Kia Sonet di GIIAS 2026 - JPNN.COM
Kia Sales Indonesia mengajak awak media untuk merasakan langsung Kia Sonet di area test drive pada ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2026. Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - Kia Sales Indonesia mengajak awak media untuk merasakan langsung Kia Sonet di area test drive pada ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2026.

SUV lima penumpang itu tidak hanya menampilkan karakter eksterior yang sporty, tetapi juga meningkatkan pengelamanan berkendara melalaui penambahan berbagai fitur modern.

Kesan pertama muncul saat duduk dari balik kemudi. Posisi mengemudi terasa ergonomis dengan visibiltas cukup luas menjadi keandalan SUV lima penumpang itu.

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Cluster instrumen digital berukuran 10,25 inci itu membantu pengemudi dalam mengoperasikan karena menyajikan informasi kendaraan secara jelas dan informatif.

Layar TFT tetap dirancang fungsional untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan akses informasi selama berkendara.

Selain itu, hadirnya sunroof pada mobil itu memberikan kesan lapang dan terang.

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Saat mengendarai Kia Sonet mesin yang ditawarkan cukup responsif.

Mesin berkode Smartstream Gamma berkapasitas II 1.5L itu menawarkan tenaga 115 PS dan torsi 144 Nm.

Kia Sales Indonesia mengajak awak media untuk merasakan langsung Kia Sonet di area test drive pada ajang GIIAS 2026.

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TAGS   Kia Sonet  GIIAS 2026  Test Drive KIA  otomotif  SUV 
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