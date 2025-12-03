Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Jajal Moge Berbanderol Miliaran, Menkeu Purbaya: Berat, Lebih Enak Motor Bebek

Rabu, 03 Desember 2025 – 16:03 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mencuri perhatian publik di media sosial.

Sebab, Menteri Purbaya terlihat sedang menjajal motor gede (Moge) Patroli dan Pengawalan (Patwal) BMW R 1300 GS Adventure milik kepolisian.

Hal itu terungkap melalui video pendek yang diunggah di akun resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Instagram baru-baru ini.

Dari video tersebut, Purbaya yang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam itu terlihat kesulitan saat hendak menurunkan Moge asal Jerman yang sedang distandar dua itu.

Kemudian dia dibantu oleh dua orang pria untuk mendorong motor tersebut.

Dengan mengenakan helm hitam, Purbaya langsung menggeber moge itu di lingkungan gedung Kementerian Keuangan.

"Pagi tadi saya iseng aja nyobain moge patwal kepolisian yang sehari-hari bertugas di Kemenkeu," kata Menteri Purbaya di akun Instagram Menkeu, dikutip Rabu (3/12).

TAGS   menteri purbaya  Moge  BMW R 1300 GS Adventure  Kemenkue  motor bebek 
