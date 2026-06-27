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JPNN.com - Politik - Parpol

Jajan di Sentra UMKM Maliosewu, Jokowi Dapat Sambutan Meriah dari Warga

Sabtu, 27 Juni 2026 – 20:10 WIB
Jajan di Sentra UMKM Maliosewu, Jokowi Dapat Sambutan Meriah dari Warga - JPNN.COM
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kawasan Sentra UMKM Maliosewu di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Sabtu (27/6/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, PRINGSEWU - Hari kedua blusukan di Lampung, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kawasan Sentra UMKM Maliosewu di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Sabtu (27/6).

Dari pagi, ribuan orang menanti kedatangan Jokowi. Ratusan stan kuliner berjejer rapi di sepanjang kawasan Maliosewu.

Suasana bertambah ramai ketika Jokowi tiba di lokasi Maliosewu.

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Warga yang datang dari berbagai wilayah sekitar berebut meminta swafoto atau sekadar bersalaman dengan Jokowi.

Lapak para pemilik UMKM didominasi aneka makanan dan jajanan khas daerah.

Jokowi pun sempat jajan es teh manis dan sosis bakar.

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Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, Ketua DPW PSI Lampung Achmad Ridho Julian, jajaran pengurus DPP PSI lainnya, dan Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, hadir menemani Jokowi.

Kunjungan ke sentra UMKM ini penting sebagai momentum kebangkitan dan perkembangan ekonomi lokal.

Dari pagi, ribuan orang menanti kedatangan Jokowi di area Sentra UMKM Maliosewu, Lampung

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TAGS   Jokowi  Lampung  UMKM  PSI  Pringsewu  jokowi jajan  Blusukan 
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