Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jakarta Bakal Hujan Mulai Minggu Siang Hingga Malam

Minggu, 11 Januari 2026 – 07:00 WIB
Jakarta Bakal Hujan Mulai Minggu Siang Hingga Malam - JPNN.COM
Warga menggunakan payung saat hujan turun. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara bakal hujan ringan mulai Minggu siang hingga malam.

Pada pagi hari, Jakarta Barat bakal hujan ringan, sementara Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara bakal berawan tebal.

Adapun Kepulauan Seribu bakal dilanda hujan disertai petir.

Baca Juga:

Kemudian pada sore hari, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan kembali berawan tebal. Sementara Jakarta Selatan akan hujan ringan.

Pada siang hari, Kepulauan Seribu bakal berawan tebal, lalu hujan ringan pada malam hari.

Adapun suhu udara di Jakarta bakal berkisar antara 23 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kecepatan angin 5 sampai dengan 26 kilometer per jam.(antara/jpnn)

Baca Juga:

BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara bakal hujan ringan mulai Minggu siang hingga malam.

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BMKG  Jakarta Hujan  Hujan  Jakarta 
BERITA BMKG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp