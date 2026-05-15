Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan di Sejumlah Wilayah, Jangan Lupa Payung

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah di Jakarta pada Jumat (15/5).

BMKG melalui laman media sosial Instagram @infobmkg mengumumkan wilayah Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan ringan.

Jakarta Barat diguyur hujan ringan pagi hingga sore hari, kemudian berawan tebal pada malam hari.

Jakarta Pusat berawan tebal pagi ini, lalu akan dilanda hujan ringan pada siang hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.

Jakarta Selasa berawan pagi ini, kemudian akan diguyur hujan ringan pada siang hingga malam hari.

Jakarta Timur berawan tebal pagi ini, lalu akan dilanda hujan ringan pada siang hari, diikuti hujan dengan intensitas sedang pada sore hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.

Jakarta Utara berawan pada pagi hari, kemudian akan diguyur hujan ringan pada siang hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.

Kepulauan Seribu diprediksi hujan ringan pada pagi hingga siang hari, dan berawan tebal pada malam hari.