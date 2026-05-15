Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan di Sejumlah Wilayah, Jangan Lupa Payung

Jumat, 15 Mei 2026 – 09:29 WIB
Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan di Sejumlah Wilayah, Jangan Lupa Payung - JPNN.COM
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah di Jakarta pada Jumat (15/5). Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah di Jakarta pada Jumat (15/5).

BMKG melalui laman media sosial Instagram @infobmkg mengumumkan wilayah Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan ringan.

Jakarta Barat diguyur hujan ringan pagi hingga sore hari, kemudian berawan tebal pada malam hari.

Baca Juga:

Jakarta Pusat berawan tebal pagi ini, lalu akan dilanda hujan ringan pada siang hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.

Jakarta Selasa berawan pagi ini, kemudian akan diguyur hujan ringan pada siang hingga malam hari.

Jakarta Timur berawan tebal pagi ini, lalu akan dilanda hujan ringan pada siang hari, diikuti hujan dengan intensitas sedang pada sore hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.

Baca Juga:

Jakarta Utara berawan pada pagi hari, kemudian akan diguyur hujan ringan pada siang hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.

Kepulauan Seribu diprediksi hujan ringan pada pagi hingga siang hari, dan berawan tebal pada malam hari.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah di Jakarta pada Jumat (15/5).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hujan  Cuaca  Jakarta Hujan  Bmkg Jakarta 
BERITA HUJAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp