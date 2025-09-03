Jakarta Bhayangkara Presisi Kembali Mengharumkan Indonesia, Sabet Juara di Vietnam

jpnn.com - Kabar menggembirakan datang dari Kepolisian RI setelah Jakarta Bhayangkara Presisi (JBP) keluar sebagai juara International Police Volleyball Tournament 2025 di Vietnam.

Skuad asuhan Reidel Toiran tampil perkasa sepanjang turnamen yang berlangsung pada Selasa (26/8) hingga Sabtu (30/8). Nizar Zulfikar dan kolega mencatat rekor sempurna tanpa kekalahan.

Pada partai final, juara bertahan Proliga itu bahkan menumbangkan tim tuan rumah Vietnam Public Security dengan skor 3-1 (18-25, 25-20, 27-25, 25-23).

Baca Juga: Jakarta Bhayangkara Presisi Matangkan Persiapan Hadapi World Police And Fire Games 2025

Prestasi membanggakan ini mendapatkan apresiasi dari Ketua PBV Polri sekaligus manajer tim, yaitu Pipit Rismanto.

Pria kelahiran 30 Desember 1972 itu menyebut kesuksesan yang diraih Jakarta Bhayangkara Presisi ikut mengharumkan nama Kepolisian RI di kancah internasional.

Kapolda Kalimantan Barat tersebut menilai keikutsertaan Bhayangkara Presisi bukan sekadar kompetisi, tetapi juga sarana diplomasi antar-institusi keamanan ASEAN sekaligus mempererat hubungan antarnegara melalui olahraga.

Baca Juga: Ockben Saor Sinaga dan Jakarta Bhayangkara Presisi Jadi Wakil Indonesia di World Police and Fire Games 2025

Karena itu, tim peserta berasal dari instansi keamanan negara-negara Asia Tenggara, seperti tuan rumah Vietnam, Laos, dan Kamboja

"Kemenangan bukan hanya soal siapa yang tercepat, tetapi siapa yang tak pernah menyerah dan selalu membawa harum nama polri di kancah nasional bahkan internasional," ungkap lulusan Akpol 1994 itu.