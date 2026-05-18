Jakarta Bhayangkara Presisi Wakili Asia, Tantangan Berat Menanti di FIVB Men's Volleyball Club World Championship

Senin, 18 Mei 2026 – 18:28 WIB

jpnn.com - Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi akan menjadi wakil Asia pada kompetisi FIVB Men’s Volleyball Club World Championship 2026.

Kepastian itu didapat setelah tim milik Kepolisian RI tersebut berhasil menjuarai AVC Champions League 2026.

Pada partai final, Nizar Julfikar dan kolega menundukkan wakil Iran Foolad Sirjan Iranian dengan skor 3-1 (25-20, 24-26, 25-23, 25-23) di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Minggu (17/5/2026).

Nantinya, Bhayangkara Presisi bersama Foolad Sirjan Iranian akan menjadi wakil Asia pada ajang antarklub voli dunia tersebut.

Dari Eropa, terdapat Umbria Volley Perugia (Italia) dan Warta Zawiercie (Polandia).

Sementara itu, dari Amerika diwakili dua klub asal Brasil, yakni Sada Cruzeiro Volei dan Volei Renata. Adapun dari Afrika, Al-Ahly SC (Mesir) menjadi wakil yang sudah dipastikan.

Menarik ditunggu kiprah Jakarta Bhayangkara Presisi pada ajang FIVB Men's Volleyball Club World Championship 2026.

Banyak penggemar menantikan kiprah tim milik Kepolisian RI tersebut mengingat keterbatasan penggunaan pemain asing selama kompetisi voli dunia berlangsung.