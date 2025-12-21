Jakarta Diguyur Hujan pada Minggu Siang Hingga Malam

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah Jakarta hujan ringan pada Minggu siang hingga malam.

BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ merinci, wilayah DKI Jakarta pada pagi hari mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal.

Memasuki siang hari, wilayah Jakarta pada siang hari mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara diperkirakan hujan ringan, sedangkan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal.

Kemudian, pada sore hingga malam hari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara diperkirakan hujan ringan. Sedangkan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal.

Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 24 derajat hingga 29 derajat Celsius, lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 28 derajat hingga 29 Celsius, sedangkan malam hari mencapai 28 sampai 29 derajat Celcius.(antara/jpnn)