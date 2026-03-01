Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Jakarta Electric PLN Mati-matian Amankan Tiket Final Four Proliga 2026

Minggu, 01 Maret 2026 – 19:09 WIB
Jakarta Electric PLN Mati-matian Amankan Tiket Final Four Proliga 2026
Pemain asing Jakarta Electric PLN, Celeste Plak saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Pontianak melawan Jakarta Livin' Mandiri. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Satu tiket tersisa babak final four Proliga 2026 akan diperebutkan Jakarta Livin’ Mandiri dan Jakarta Electric PLN Mobile.

Kedua tim dijadwalkan bertanding pada Minggu (1/3) pukul 20.30 WIB di GOR Padepokan Jenderal Polisi Kunarto, Sentul.

Di atas kertas, Jakarta Electric PLN lebih diunggulkan setelah meraih kemenangan 3-0 (25-23, 25-14, 25-23) pada putaran pertama.

Skuad asuhan Chamnan Dokmai tampil cukup solid berkat kombinasi Celeste Plak dan Neriman Ozsoy yang menjadi tumpuan tim peraih enam gelar juara Proliga tersebut.

Asisten pelatih Electric PLN Armansyah Erwiandi Manganang berharap Agustin Wulandhari dan kawan-kawan dapat bermain lebih lepas pada laga penentuan.

"Saya berharap para pemain tampil tanpa beban untuk bisa meraih kemenangan di laga terakhir."

"Pada laga sebelumnya mereka tertekan sehingga hasilnya tidak maksima," ujar saudara kandung dari Aprilio Perkasa Manganang itu.

Sejauh ini, tiga tiket final four sudah diamankan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia, Jakarta Pertamina Enduro, serta Jakarta Popsivo Polwan.

Jakarta Electric PLN Mobile akan mati-matian untuk bisa merebut tiket final four Proliga 2026 saat melawan Jakarta Livin' Mandiri, Minggu (1/3)

TAGS   Proliga 2026  Jakarta Electric PLN  Proliga  Jakarta Livin Mandiri  voli 
