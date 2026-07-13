Jakarta Fair 2026 Berakhir, Lampaui Target Transaksi Lebih dari Rp 8 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 resmi ditutup pada Minggu (12/7) malam.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan selama lebih dari sebulan digelar, JFK berhasil menarik lebih dari 6 juta pengunjung dengan nilai transaksi menembus lebih dari Rp 8,2 triliun.

Menurut dia, tingginya antusiasme pengunjung bukan hanya berasal dari masyarakat Jakarta melainkan luar Jakarta.

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"Terlihat pada penyelenggaraan tahun ini, Jakarta Fair dikunjungi lebih dari 6 juta pengunjung. Transaksi menembus lebih dari 8 triliun rupiah. Alhamdulillah,” ucap Rano saat menutup JFK 2026.

Pria yang akrab disapa Si Doel itu menuturkan bahwa capaian tersebut menunjukkan perekonomian Jakarta tetap terjaga di tengah naik turunnya situasi ekonomi.

"Capaian tersebut mencerminkan optimis ekonomi Jakarta yang tetap terjaga,” kata dia.

Dia bilang, Jakarta Fair bukan sekadar ajang pameran tahunan, melainkan menjadi miniatur Jakarta karena mempertemukan pemerintah, dunia usaha, UMKM, industri kreatif, hingga masyarakat dalam satu ekosistem ekonomi.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Jakarta Fair melibatkan lebih dari 1.800 stan dan 2.800 peserta, termasuk ratusan pelaku UMKM dari berbagai daerah.