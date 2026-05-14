Jakarta Garuda Gagal Ikuti Jejak Bhayangkara Presisi Tembus Semifinal AVC Champions League 2026

Kamis, 14 Mei 2026 – 23:09 WIB
Skuad Jakarta Garuda Jaya saat berlaga pada ajang AVC Champions League 2026 di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak. Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putra Jakarta Garuda Jaya tersingkir di AVC Champions League 2026 setelah menelan kekalahan dari wakil Iran, Foolad Sirjan Iranian.

Berlaga di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Kamis (14/5) skuad asuhan Ibarsjah Djanu Tjahjono itu menyerah dengan skor 0-3 (14-25, 12-25, 12-25).

Pada laga ini Dawuda Alaihissalam dan kolega sulit keluar dari tekanan lawan untuk bisa mengimbangi permainan Foolad Sirjan Iranian.

Alhasil tim buatan PBVSI itu harus angkat koper seusai kalah dalam tempo 1 jam 9 menit.

Pada laga ini Dawuda sendiri menjadi pendulang angka terbanyak Jakarta Garuda Jaya dengan raihan 12 poin.

Pemain Jakarta Garuda Jaya, Tedi Oka mengapresiasi kerja keras rekan-rekannya di lapangan yang ingin mengimbangi Ali Ramezani cum suis.

Pevoli asal klub Samator tersebut menilai kekalahan dari tim asuhan Behrouz Ataei Nouri menjadi modal para pemain Jakarta Garuda yang diproyeksi main di Olimpiade Brisbane 2032 mendatang.

“Bagus untuk pengalaman para pemain karena mereka masih muda. Ini juga jadi pengalaman buat kami karena kami menghadapi pemain berlabel bintang,” ujar Tedi.

Jakarta Garuda gagal ikuti jejak Bhayangkara Presisi seusai tersingkir di perempat final AVC Champions League 2026 dari wakil Iran, Foolad Sirjan Iranian

AVC Champions League 2026  Jakarta Garuda  Semifinal AVC Champions League 2026  Bhayangkara presisi 
