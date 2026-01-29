Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Jakarta Hari Ini akan Diguyur Hujan Lebat, Bisa Sangat

Kamis, 29 Januari 2026 – 08:03 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan Jakarta bakal diguyur hujan hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan lebat hingga sangat lebat bakal mengguyur Jakarta, Kamis (29/1).

Tak cuma membasahi Jakarta, hujan lebat-sangat lebat juga berpotensi hadir di empat daerah lainnya.

"Kombinasi dinamika atmosfer menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur," kata Prakirawan BMKG, Ina Indah H, Kamis.

Kemudian, Ina mengatakan di Sumatra terdapat potensi udara kabur di Banda Aceh, berawan tebal di Medan, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang.

Dengan potensi hujan ringan diperkirakan turun di wilayah Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan Palembang pada hari ini, disertai dengan kemungkinan hujan petir di daerah Bandarlampung.

Untuk wilayah Jawa, BMKG memprakirakan potensi hujan ringan di Serang dan Bandung, hujan intensitas sedang di Jakarta dan hujan lebat di Yogyakarta. Hanya Surabaya yang pada hari ini diprediksi berawan tebal di Jawa.

Dia menyebut bahwa di Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Palangka Raya dan Samarinda serta hujan disertai petir di Tanjung Selor dan Banjarmasin.

Terdapat juga potensi hujan intensitas ringan di Denpasar dan Kupang serta kondisi cuaca berawan tebal di Mataram.

BMKG memprediksi hujan lebat-sangat lebat turun di Jakarta hari ini. Anda harus meningkatkan kesiapsiagaan.

