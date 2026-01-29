Jakarta Hari Ini akan Diguyur Hujan Lebat, Bisa Sangat

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan lebat hingga sangat lebat bakal mengguyur Jakarta, Kamis (29/1).

Tak cuma membasahi Jakarta, hujan lebat-sangat lebat juga berpotensi hadir di empat daerah lainnya.

"Kombinasi dinamika atmosfer menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur," kata Prakirawan BMKG, Ina Indah H, Kamis.

Baca Juga: Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Saat Musim Hujan dengan Mengonsumsi 5 Makanan Ini

Kemudian, Ina mengatakan di Sumatra terdapat potensi udara kabur di Banda Aceh, berawan tebal di Medan, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang.

Dengan potensi hujan ringan diperkirakan turun di wilayah Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan Palembang pada hari ini, disertai dengan kemungkinan hujan petir di daerah Bandarlampung.

Untuk wilayah Jawa, BMKG memprakirakan potensi hujan ringan di Serang dan Bandung, hujan intensitas sedang di Jakarta dan hujan lebat di Yogyakarta. Hanya Surabaya yang pada hari ini diprediksi berawan tebal di Jawa.

Baca Juga: Solusi Rambut Tetap Sehat saat Musim Hujan Ekstrem

Dia menyebut bahwa di Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Palangka Raya dan Samarinda serta hujan disertai petir di Tanjung Selor dan Banjarmasin.

Terdapat juga potensi hujan intensitas ringan di Denpasar dan Kupang serta kondisi cuaca berawan tebal di Mataram.