Jakarta Innovation Days 2025 Segera Digelar, Yuk Ajak Keluarga dan Sahabatmu Datang!

Selasa, 21 Oktober 2025 – 09:57 WIB
Jakarta Innovation Days 2025 akan berlangsung selama lima hari mulai 21 hingga 25 Oktober 2025 di kawasan TOD Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Foto: Dokumentasi Bappeda Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kembali menghadirkan ajang tahunan bertajuk Jakarta Innovation Days (JID) 2025

JID 2025 menghadirkan pengalaman yang fun dan interaktif buat merayakan inovasi dan masa depan Jakarta.

Kegiatan ini akan berlangsung selama lima hari mulai 21 hingga 25 Oktober 2025 di kawasan Transit-Oriented Development (TOD) Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

"Warga Jakarta! Yuk, datang dan jadi bagian rayakan ide, inovasi dan solusi kota di Jakarta Innovation Days 2025," bunyi info resmi Pemprov Jakarta.

JID 2025 merupakan ruang kolaborasi warga, komunitas, akademisi, seniman, startup, dan sektor swasta untuk bertemu, berinovasi, dan menciptakan solusi nyata bagi kota Jakarta.

"Jadi, tunggu apalagi? Jangan lewatkan acaranya ya! Ajak kerabat dan sahabatmu kita bertemu di Jakarta Innovation Days 2025!," imbuhnya. (mrk/jpnn)

Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

