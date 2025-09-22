Jakarta Islamic Centre Gelar Maulid Nabi, Tekankan Akhlak Rasul sebagai Perekat Bangsa

jpnn.com - Ratusan jemaah menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Convention Hall Jakarta Islamic Centre (JIC). Tahun ini, peringatan Maulid mengusung tema “Meneladani Akhlak Nabi Muhammad SAW Sebagai Perekat Bangsa dalam Mewujudkan Islam yang Ramah dan Berperadaban”.

Kegiatan yang dilaksanakan pada 15 September ini diprakarsai Divisi Takmir, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ). Sejumlah tokoh penting ikut hadir di antaranya Kepala PPPIJ K.H. Muhyiddin Ishaq, K.H. Ibnu Abidin Lc (Kadiv Takmir), Prof. Dr. Agus Suradika (Kadiv Umum), serta K.H. Afiefudin (Kadiv Infokom).

Menariknya Maulid Nabi ini menghadirkan dua penceramah utama, yaitu Prof Dr Said Aqil Siradj, M.A dan KH Dr Manarul Hidayat, M.A. Dalam tausiyahnya, Prof. Said Aqil mengingatkan kembali betapa besar misi yang diemban Nabi Muhammad SAW.

“Rasulullah diutus Allah dengan tugas yang sangat berat di tengah dunia jahiliyah. Salah satu bentuk jahiliyah paling mengerikan kala itu adalah praktik perbudakan yang semena-mena,” ungkap Prof. Said Aqil.

Dia menambahkan, masyarakat jahiliyah kala itu justru lebih menghormati penyanyi dan para kahin atau dukun daripada nilai-nilai kebenaran yang dibawa Nabi.

Menurutnya, misi Nabi Muhammad SAW tidak semata menyangkut akidah, tetapi juga mencakup peradaban, ilmu pengetahuan, moral, budaya, hingga puncaknya pada misi kemanusiaan. “Keteladanan akhlak Rasulullah inilah yang seharusnya menjadi fondasi umat Islam dalam merawat persatuan bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, K.H. Dr. Manarul Hidayat, M.A mengingatkan jemaah tentang keistimewaan Rasulullah SAW, yang hari lahir, hijrah, dan wafatnya terjadi pada hari yang sama. Nabi lahir hari Senin, 12 Rabiul Awal. Nabi hijrah juga pada Senin, 12 Rabiul Awal. Wafatnya pun hari Senin, 12 Rabiul Awal.

Dia melanjutkan, kelahiran Rasulullah menjadi momen penting bagi seluruh alam semesta. Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, Allah SWT mengutus rahmat bagi seluruh alam.