Jakarta Jadi Host Tinju Asia U23 & Youth 2026, Hillary Lasut: Misi PP Pertina Cetak Juara Baru

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia bersiap mengukir sejarah baru di kancah olahraga internasional. Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) secara resmi mengumumkan Jakarta sebagai tuan rumah ajang bergengsi IBA Asian U23 and Youth Men & Women Open Boxing Championships yang akan dimulai pada 5 April 2026 mendatang.

Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PERTINA Hillary Brigitta Lasut menyatakan bahwa penunjukan ini merupakan kehormatan besar sekaligus bukti kepercayaan dunia internasional terhadap manajemen baru PERTINA.

"Kami memiliki kepemimpinan baru yang berorientasi pada kemajuan. Target kami jelas, mencapai prestasi selangkah demi selangkah dan mendukung generasi muda yang merupakan akar rumput olahraga ini," ujar Hillary dalam keterangan resminya.

Pemilihan Jakarta sebagai tuan rumah juga membawa semangat nostalgia. Indonesia terakhir kali mencatatkan sejarah besar saat menjadi tuan rumah Kejuaraan Tinju Asia pada 1977.

Kala itu, dua legenda tinju tanah air, Syamsul Anwar Harahap dan Benny Maniani, berhasil menyumbangkan medali emas pertama bagi Indonesia.

?Hillary berharap ajang 2026 ini bisa menjadi momentum lahirnya juara-juara baru yang mengikuti jejak para legenda tersebut.

"U23 dan Youth adalah masa depan Tinju Indonesia. Mereka memimpikan emas internasional, dan tugas kami adalah memfasilitasi mimpi tersebut menjadi kenyataan di tanah air sendiri," tambahnya.

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Hillary menegaskan bahwa Indonesia memiliki segala sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kejuaraan tingkat tinggi. Seluruh jajaran staf, komite penyelenggara, hingga sukarelawan telah dikerahkan untuk memastikan acara berjalan lancar dan berkesan bagi seluruh delegasi negara peserta.

?Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Hillary juga mengungkapkan rasa bangganya.