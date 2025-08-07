Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Jakarta Kembali Hadirkan Festival Budaya Jepang, Catat Tanggalnya

Kamis, 07 Agustus 2025 – 18:32 WIB
Jakarta Kembali Hadirkan Festival Budaya Jepang, Catat Tanggalnya - JPNN.COM
Gubernur DKI Pramono Anung dan Ketua Umum Djakarta Ennichi yang juga Anggota DPRD DKI Hardiyanto Kenneth bersama komunitas Jepang. Foto: dokumentasi Humas Kenneth

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta akan menghadirkan kembali festival budaya Jepang berskala besar, yaitu Connext Japan Djakarta Ennichi.

Dengan adanya festival itu, menegaskan posisi Jakarta sebagai kota global yang terbuka dan dinamis.

Festival tersebut pun mendapat dukungan penuh dari Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung.

"Kami mendorong penguatan kerja sama budaya internasional di Jakarta. Apalagi, Jakarta adalah kota global dan budaya," ucap Pramono dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Sementara itu, Ketua Umum Djakarta Ennichi Hardiyanto Kenneth mengapresiasi dorongan Gubernur Pramono.

Menurut dia, festival itu tak akan terselenggara dengan baik tanpa dukungan kepala daerah.

Pria yang dikenal sebagai penggemar budaya pop Jepang ini berharap festival Jepang dapat terselenggara dengan baik.

"Saya mendorong terciptanya ruang kreatif bagi komunitas, seniman, dan generasi muda pecinta budaya Jepang," ucap Kenneth.

Jakarta akan menghadirkan kembali festival budaya Jepang berskala besar, yaitu Connext Japan Djakarta Ennichi

