Jakarta LavAni Buka Proliga 2026 Seri Malang dengan Gebuk Jakarta Bhayangkara

Kamis, 05 Februari 2026 – 21:37 WIB
Jakarta LavAni Buka Proliga 2026 Seri Malang dengan Gebuk Jakarta Bhayangkara - JPNN.COM
Skuad Jakarta LavAni saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Malang di GOR Ken Arok, Kamis (5/2) melawan Jakarta Bhayangkara Presisi. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli putra Jakarta LavAni Livin’ Transmedia membuka Proliga 2026 seri Malang dengan kemenangan atas Jakarta Bhayangkara Presisi.

Berlaga di GOR Ken Arok, Malang, Kamis (5/2/2026), skuad asuhan David Lee menang dengan skor 3-0 (25-19, 25-17, 25-21).

Asisten pelatih Jakarta LavAni Erwin Rusni mengungkapkan bahwa para pemain mulai memahami gaya bermain yang diinginkan tim pelatih.

Menurut Erwin, strategi bertahan dan menyerang Jakarta LavAni sudah berjalan solid sehingga menyulitkan lawan mengembangkan permainan.

“Semua pemain-pemain tampil optimal, mulai dari serve, receive, dan blok berjalan cukup bagus," kata Erwin.

Sementara itu, pemain Jakarta LavAni Boy Arnes Arabi mengakui permainan timnya makin padu.

Pemain kelahiran 22 Oktober 2003 itu berharap tren positif di babak reguler dapat berlanjut hingga final four.

"Namun kami tetap evaluasi, terutama kekompakan tim," ujar pemain bertinggi badan 188 cm itu.

Jakarta LavAni membuka Proliga 2026 seri Malang dengan kemenangan atas Jakarta Bhayangkara Presisi, Kamis (5/2)

TAGS   Proliga 2026  Jakarta Lavani  Jakarta Bhayangkara  Proliga  voli 
