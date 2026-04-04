Jakarta LavAni Pastikan Georg Grozer Tiba di Surabaya Esok, Siap Lawan Surabaya Samator

Sabtu, 04 April 2026 – 17:18 WIB
Pevoli Georg Grozer saat berlaga pada kompetisi voli China bersama Shanghai Bright. Foto: Instagram/@lfri_feather6.6

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putra Jakarta LavAni masih menunggu kedatangan pemain asing asal Jerman, Georg Grozer.

Pevoli kelahiran 27 November 1984 itu dikabarkan tiba di kota Pahlawan pada Minggu (5/4) saat LavAni jumpa Surabaya Samator.

Asisten pelatih LavAni, Erwin Rusni mengungkapkan bahwa pemain bertinggi badan 200 cm itu masih dalam persiapan tiba di tanah air seusai menyelesaikan musim di Liga voli China bersama Shanghai Bright.

“Insyaallah tiba di Indonesia pada Minggu (5/4),” ungkap Erwin saat dihubungi JPNN, Sabtu (4/4).

Georg Grozer menjadi bagian Jakarta LavAni menggantikan Nato Dickinson (Amerika Serikat).

Mantan penggawa Vero Volley Monza itu diharapkan menjadi mesin poin tim asuhan David Lee pada final four Proliga 2026.

Dengan permainannya yang eksplosif diharapkan Georg Grozer bisa membantu LavAni untuk meraih gelar juara musim ini, setelah pada edisi 2024 dan 2025 harus puas menjadi runner up.

“Kami berharap menjadi Georg Grozer bisa menjadi andalan kami di final four. Kami cukup percaya diri,” ujar mantan setter Jakarta P2B Sananta itu.

TAGS   Jakarta Lavani  Surabaya Samator  Georg Grozer  Proliga 2026 
