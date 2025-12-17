Jakarta Literaria Ingin Perkuat Posisi Jakarta Sebagai City of Literature yang Diakui UNESCO

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta menggelar Jakarta Literaria: Festival Literasi Jakarta 2025.

Program and Creative Director Jakarta Literaria 2025 Arie Wahyudi Prasetya mengatakan pergelaran itu ingin memperkuat peran pemerintah dalam memfasilitasi, mendampingi, dan menggerakkan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis identitas kultural kota.

Selain itu, Jakarta Literaria juga memberikan edukasi dan advokasi terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

“Jakarta Literaria menempatkan Intellectual Property sebagai aset strategis ekonomi kreatif serta menghadirkan pendekatan baru untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai “City of Literature” yang diakui UNESCO,” ucap Arie dalam keterangannya, pada Selasa (16/12).

Menurut dia, Jakarta Literaria merupakan upaya konkret Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memperkuat ekosistem dunia penerbit dan literasi sekaligus menggerakkan sektor ekonomi kreatif.

Festival itu tidak hanya berbicara soal buku, tetapi juga menghubungkan literasi dengan penerbitan, desain, hingga seni pertunjukan.

“Kami ingin Jakarta Literaria menjadi ruang pertemuan yang inklusif–tempat penulis, penerbit, illustrator, komunitas, pelajar, dan para pelaku kreatif bisa saling berkolaborasi, berinovasi, dan melahirkan karya-karya baru,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua IKAPI Jakarta Hikmat Kurnia menuturkan tingkat literasi di ibu kota memang paling tinggi dibanding daerah lain di Indonesia.