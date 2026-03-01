Jakarta Livin’ Mandiri di Ambang Sejarah, Tiket Final Four Proliga 2026 Jadi Taruhan

jpnn.com - Tim voli Jakarta Livin’ Mandiri berupaya mengukir sejarah baru dengan menembus babak final four Proliga 2026.

Sejak berdiri pada 2024, prestasi tim milik BUMN tersebut selalu terhenti di babak reguler.

Musim ini, Jakarta Livin’, Adnan Husein menaruh harapan besar agar Yolla Yuliana dan kolega mampu mencatatkan pencapaian berbeda.

Dengan persiapan yang dinilai lebih matang, skuad asuhan Danai Sriwatcharamethakul tampil lebih solid dibandingkan musim sebelumnya.

Duet Ana Bjelica (Serbia) dan Weronika Szlagowska (Polandia) menjadi tumpuan utama dalam perburuan kemenangan.

"Saya berharap para pemain memberikan penampilan terbaik agar bisa membawa Jakarta Livin’ Mandiri menembus final four," ungkap Adnan saat dihubungi JPNN.com.

Baca Juga: Oleksandra Bytsenko dan Annie Mitchem Bawa Gresik Phonska Juara Putaran Kedua Proliga 2026

Jakarta Livin’ dijadwalkan akan menghadapi Jakarta Electric PLN Mobile pada laga pemungkas babak reguler.

Pertandingan ini akan menentukan langkah kedua tim ke empat besar mengingat Jakarta Livin Mandiri dan Jakarta Electric PLN sama-sama mengoleksi enam kemenangan dari 11 laga.