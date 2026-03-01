Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Jakarta Livin’ Mandiri di Ambang Sejarah, Tiket Final Four Proliga 2026 Jadi Taruhan

Minggu, 01 Maret 2026 – 19:25 WIB
Jakarta Livin’ Mandiri di Ambang Sejarah, Tiket Final Four Proliga 2026 Jadi Taruhan - JPNN.COM
Kapten Jakarta Livin' Mandiri, Yolla Yuliana saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Pontianak melawan Jakarta Electric PLN Mobile. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Tim voli Jakarta Livin’ Mandiri berupaya mengukir sejarah baru dengan menembus babak final four Proliga 2026.

Sejak berdiri pada 2024, prestasi tim milik BUMN tersebut selalu terhenti di babak reguler.

Musim ini, Jakarta Livin’, Adnan Husein menaruh harapan besar agar Yolla Yuliana dan kolega mampu mencatatkan pencapaian berbeda.

Baca Juga:

Dengan persiapan yang dinilai lebih matang, skuad asuhan Danai Sriwatcharamethakul tampil lebih solid dibandingkan musim sebelumnya.

Duet Ana Bjelica (Serbia) dan Weronika Szlagowska (Polandia) menjadi tumpuan utama dalam perburuan kemenangan.

"Saya berharap para pemain memberikan penampilan terbaik agar bisa membawa Jakarta Livin’ Mandiri menembus final four," ungkap Adnan saat dihubungi JPNN.com.

Baca Juga:

Jakarta Livin’ dijadwalkan akan menghadapi Jakarta Electric PLN Mobile pada laga pemungkas babak reguler.

Pertandingan ini akan menentukan langkah kedua tim ke empat besar mengingat Jakarta Livin Mandiri dan Jakarta Electric PLN sama-sama mengoleksi enam kemenangan dari 11 laga.

Tim voli Jakarta Livin’ Mandiri mencoba untuk mengukir sejarah baru tembus final four Proliga 2026 dengan tembus final four, Minggu (1/3)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Proliga 2026  Jakarta Livin Mandiri  Jakarta Electric PLN  Proliga  voli 
BERITA PROLIGA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp