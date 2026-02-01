Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Jakarta Livin’ Mandiri Habis Bensin? Yolla Yuliana Angkat Bicara

Minggu, 01 Februari 2026 – 06:41 WIB
Pemain asing Jakarta Livin' Mandiri, Weronika Szlagowska saat berlaga pada ajang Proliga 2026 seri Gresik di GOR Tri Dharma, Sabtu (31/1). Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Langkah tim voli putri Jakarta Livin’ Mandiri menembus final four Proliga 2026 kian berat seusai kembali menelan kekalahan pada seri Gresik.

Berlaga di GOR Tri Dharma, Gresik, Sabtu (31/1/2026), skuad asuhan Danai Sriwatcharamethakul menyerah dari Popsivo Polwan dengan skor 0-3 (14-25, 30-32, 18-25).

Hasil ini membuat tim milik BUMN itu mencatatkan lima kekalahan dari tujuh laga yang telah dijalani sepanjang musim ini.

Kapten Jakarta Livin’ Mandiri Yolla Yuliana menegaskan tidak ingin menyalahkan kondisi tim atas kekalahan tersebut.

Pemain kelahiran 16 Mei 1994 itu juga meminta rekan-rekannya tidak mengendur meski sebelumnya kalah dramatis dari Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dengan skor 2-3 (15-25, 25-21, 21-25, 25-22, 8-15) pada Kamis (29/1).

Pada laga tersebut, pemain asing anyar asal Polandia Weronika Szlagowska tampil sebagai top skor dengan torehan 32 poin.

"Mau bilang capek, lawan juga kondisinya sama karena kemarin mereka baru main."

"Yang jelas, hari ini permainan kami tidak bagus, banyak tertekan," kata Yolla.

