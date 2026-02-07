Close Banner Apps JPNN.com
Dahlan Iskan

Jakarta Malang

Oleh: Dahlan Iskan

Sabtu, 07 Februari 2026 – 08:03 WIB
Jakarta Malang - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Antarumat itu terlihat begitu rukun. Gereja Katolik Katedral Malang sampai mengurangi ibadah misa: dari enam kali tinggal dua kali. Demi Nahdlatul Ulama (NU).

Sekolah dan masjid Muhammadiyah Malang disediakan untuk transit pengunjung dari luar kota: Demi NU.

Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) menyediakan layanan singgah lengkap dengan makanan dan minuman: Demi NU.

Baca Juga:

NU punya acara besar Sabtu-Minggu lusa di Malang: Mujahadah Akbar dalam rangka HUT ke-100 tahun –versi kalender Masehi.

Sebetulnya HUT ke-100 tahun itu sudah dilaksanakan di Jakarta. Di Istora Senayan. Pekan lalu. Tepat di hari kelahirannya: 31 Januari 1926.

Dua HUT itu juga sama: Demi NU. Yang di Jakarta demi NU-nya Gus Yahya. Yang di Malang demi NU-nya Kiai Akhyar.

Baca Juga:

"Sudah tidak bisa dirukunkan lagi," ujar KH Imam Jazuli, pendiri pondok pesantren terkemuka Cirebon, Bina Insan Mulia (BIMA).

Kiai Imam adalah doktor lulusan Al Azhar, Kairo. Pernah menjadi ketua cabang PDI Perjuangan di Mesir.



